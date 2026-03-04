Lagum chega a Campo Grande com show da turnÃª "As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo"

A banda Lagum se apresenta neste domingo (8), a partir das 19h, no Centro de Eventos Gil de Camilo, em Campo Grande. O show faz parte da Turnê de Verão 2026, baseada no álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”.

A apresentação na Capital sul-mato-grossense integra a reta final da primeira etapa da turnê, que passou por diversas cidades brasileiras nas últimas semanas. Antes de chegar a Campo Grande, a banda realizou shows em Rondonópolis (MT) e Cuiabá (MT).

A expectativa é de grande público. Os ingressos estão no quarto lote, com valores a partir de R$ 140 pelo site Bilheteria Digital.

No palco, a Lagum deve apresentar um repertório que reúne músicas conhecidas do público e faixas do novo álbum “As Cores, as Curvas e as Dores do Mundo”, lançado em maio de 2025. O trabalho traz canções inéditas que abordam temas do cotidiano urbano, relações digitais e as dinâmicas da vida contemporânea.

Entre os trabalhos lançados estão os álbuns “Seja o Que Eu Quiser” (2016), “Coisas da Geração” (2019) e “Memórias (De Onde Eu Nunca Fui)” (2021), que rendeu à banda uma indicação ao Grammy Latino. No total, o grupo soma três indicações ao prêmio.

Após a etapa de verão no Brasil, a Lagum ainda prepara uma turnê internacional.

Serviço

Lagum — Turnê de Verão 2026

Data: domingo (8)

Horário: 19h

Local: Centro de Eventos Gil de Camilo — Campo Grande (MS)

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/lagum-2026-em-campo-grande-08-de-marco

