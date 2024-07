Salário dos servidores municipais já está na conta

O fim de semana vai ser com dinheiro no bolso para os servidores municipais, isso devidoao pagamento da Prefeitura de Campo Grande que depositou o salário referente ao mês de junho de 2024.

Os valores já estão disponíveis na conta nesta quinta-feira (4), obedecendo a lei, que prevê o pagamento do salário até o quinto dia útil do mês.

