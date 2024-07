Bora sextar? Fim de semana tem Di Ferrero, Lagum e Som da Concha na Capital

Mais um sextou daquele jeito em Campo Grande: cheio de atrações para curtir com a família e amigos! Tem show do Di Ferrero e Lagum, festas julinas, espetáculos de teatro, tributo a bandas internacionais, circo, além de eventos gratuitos para a criançada. Confira a Agenda Cultural deste fim de semana do JD1:

SEXTA-FEIRA

Bosque Fun - O Shopping Bosque dos Ipês tem um novo parque temático indoor, o “Bosque Fun”. As atrações vão desde tobogãs e bolas suspensas, até camas elásticas e piscinas de espumas. Funciona até às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada: ingressos a consultar no local.

Arraiá do Tribunal - A Festa Julina do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) vai ter brinquedos, comidas típicas e quadrilha. A festa será animada por música ao vivo, com Chicão Castro. A partir das 17h, no estacionamento do TJMS. Entrada é gratuita.

Rock no Uata - A banda Monster se apresentará no Uatahell Bar, numa noite de muito rock ‘n’ roll. Será das 18h à 00h, no Uatahell Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 797. Entrada é gratuita.

SambaCaos - Toda sexta-feira tem Sambacaos, com o melhor do samba de raiz e pizzas saborosas no Pizza Pub. A partir das 19h, na Pizza Pub, localizada na Rua 14 de julho, 2553. Entrada é gratuita.

Arraiá da Amoc II - A Amoc (Associação de Moradores do Coophavila II) realiza festa julina, que terá barracas de comidas típicas, pescaria, touro mecânico, artesanato, brechó e bingo. A partir das 19h, na Av. Marinha, 725 - Coophavila II. Entrada é gratuita.

Nuvem de Pássaros - O grupo Movidos Dança, de Natal (RN), vai apresentar no Palco Giratório do Sesc o espetáculo "Nuvem de Pássaros". A peça promete uma perspectiva contemporânea da dança, sem limites para padrões estéticos tradicionais e corpos diversificados. Está marcado para às 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada é gratuita, com inscrições pelo site.

Le Cirque - Com artistas do México, França, Colômbia, Portugal e Argentina, o espetáculo do circo francês conta com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte e outras atrações. Tem sessão às 20h, no estacionamento do Shopping Campo Grande. Entrada: a partir de R$ 30, na bilheteria ou pelo site.

Festa funk - No Jardim Noroeste acontece a festa "Revoada da Mary Lopes", com convidados especiais. Começa às 21h, na Rua Barbacena, 2007. Entrada: Pix adiantado e no local, mais informações: (67) 98439-6855.

SÁBADO

Desapega Campo Grande - Se você gosta de garimpar roupas, o Desapega Campo Grande é o evento perfeito. Com 110 expositores, o preço mínimo dos itens é de R$ 10. A ação destaca a importância do desapego como uma prática que vai além do consumo, promovendo a sustentabilidade e a renovação ao dar uma nova vida a itens que não são mais utilizados. Será das 8h às 16h, no Parque Olímpico Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Sábado no Parque - O encontro, idealizado por estudantes e professores do Instituto de Química da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), terá atividades diferenciadas sobre estruturas moleculares. Além disso, haverá diversas atrações para as crianças, como pintura, jogos, soltura de pipa, contação de histórias, bolha de sabão gigante e até queimada. Será das 8h às 11h, na Esplanada do estádio Morenão. Entrada é gratuita.

Férias na Biblioteca - Com objetivo de proporcionar um ambiente lúdico e educativo para as crianças nas férias. O evento promete atividades de pintura, desenho, colagem e artesanato, além da peça teatral “A Verdadeira História do Chapeuzinho Vermelho” e contação de histórias. A partir das 13h, na Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaías Paim. Entrada é gratuita.

Lagum e Di Ferrero - O Sunset Rock Festival anima a Capital neste sábado. O evento terá cinco shows, começando com as bandas sul-mato-grossenses Alziras, Kefla e Neurock. E, para fechar o line-up, têm shows de Lagum e Di Ferrero (vocalista do NX Zero). A partir das 16h, no Poliesportivo Dom Bosco. Entrada: a partir de R$ 110, pelo site.

Arraiá no São Bento - O 2º Arraiá no São Bento contará com comidas típicas, artesanato, empreendedorismo, música ao vivo e um brechó em prol dos animais. Os participantes são convidados a levar doações de roupas, calçados, rações, areia sanitária e produtos de limpeza para o projeto Anjos da Dani. Será das 17h às 21h, na Praça Primeiro de Maio. Entrada é gratuita.

Arraiá Bloco Forrozeiros MS - Com muita comida típica e muito forró, o evento contará com as atrações: Forrodiando, Dj Todi e Ipê de Serra. A festa acontecerá neste sábado (20), a partir das 18h, no Vinny’s Club CG, localizado na Rua da Pátria, 2550. Entrada: os ingressos já estão no 2º lote por R$ 30.

Arraiá do Centro Espírita Emmanuel - O Centro promete uma festança com apresentação musical, arroz carreteiro, espetinho, pastel, milho verde, doces, bolos e muito mais. Começa às 18h, na Rua dos Ferroviários, 1180. Entrada é gratuita.

Arraiá Família Romero - A 12ª edição da festa vai contar com fogueira, comidas típicas, quadrilha e muitas brincadeiras. O evento é aberto, mas precisa levar bebida e um prato típico para compartilhar. A partir das das 18h, na Rua Industrial, 1065. Entrada é gratuita.

Foo Fighters e Nirvana - Com Grunge rock, Gabriel Noah apresenta um tributo às bandas norte-americanas Foo Fighters e Nirvana. O artista promete transmitir a energia das bandas, com uma voz potente e performances eletrizantes. Será das 18h às 22h30, no SunsetGrowlerStation. Entrada: ingressos a partir de R$ 30, pelo site.

Tela Plana - O novo espetáculo da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, "Telaplana," aborda a condição de telaplanistas que todos nós enfrentamos. Cercados por celulares, tablets, monitores e TVs, somos bombardeados por conteúdo incessante e variado, desde o fútil até o relevante. Dividido em oito esquetes, "Telaplana" é uma crônica cênico-digital desse mundo, repleta de críticas, resenhas e teorias, mas com o objetivo principal de fazer rir dessa realidade. Tem sessão às 18h30 e 21h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

Arraial “Cadê Meu Crush” - A festa Arraial Cadê Meu Crush promete muita diversão com DJs, show ao vivo, cadeia do amor, casamento, barraca do beijo e muito mais. A partir das 22h, na Chácara da Antártica, localizada na Rua Litorânea, 174. Entrada: ingressos a partir de R$ 80, pelo site.

Frisson - Vindo de São Paulo, a festa Frisson retorna à capital sul-mato-grossense pela segunda vez, na boate Loop Music Hall, antes de seguir para a Europa. A programação inclui o DJ Jorge Hansen abrindo a pista, seguido pelo DJ e produtor da festa, Schu (aka Matheus Schuckar). A DJ Eli Iwasa, conhecida por sua presença em festivais como Rock in Rio, Lollapalooza, TimeWarp e WARUNG, traz um set sofisticado com house, electro, indie e techno. A festa se encerra com o DJ DR Gil, que estreia a faixa “The Darkness” e traz mais de 30 anos de experiência na música eletrônica. Começa às 23h30, no Loop Music Hall, localizado na Rua Dr. Temístocles, 91. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo site.

DOMINGO

Feira Bosque da Paz - Prepare-se para uma viagem no tempo com o melhor de Elvis Presley apresentado por Davi Cardoso Jr. e o grupo Plebheus. A Feira Bosque da Paz trará de volta as décadas de 50 e 60, com tendências de moda e estilo retrô que marcaram uma geração. E o de sempre: gastronomia, economia criativa com artesanato, moda, cultura vintage, colecionismo, plantas e muito mais. Será das 9h às 15h, no Bosque da Paz, localizado na Rua Kame Takaiassu, 500. Entrada é gratuita.

Esquenta Afronta - O evento pré festival Afronta, vai contar com música de Suburbia Única, Serena MC e Perséfone MC, além do lançamento do videoclipe das artistas. O Esquenta é um tributo à rapper Nêgalu, que participou do projeto, mas morreu em maio deste ano. O objetivo é reconhecer e promover a visibilidade aos artistas pretos e indígenas da cultura estadual e nacional. Será das 15h às 23h, no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita.

Som da Concha - A Concha Acústica Helena Meirelles recebe mais dois shows do Som da Concha. Desta vez, se apresentam grupo Sampri e LLEZ. A partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Arraiá Barbosa's Burger - A hamburgueria promete o arraiá mais animado de Campo Grande, promoções e cinco atrações musicais, como a banda Urbanos e os sertanejos Maya e Felipe. A partir das 19h, na Av. Manoel da Costa Lima, 1304.

Tela Plana - Sessão extra do espetáculo Terra Plana acontecerá neste domingo. Tem sessão às 20h, no Teatro Glauce Rocha. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

Mateus Ceará - O humorista traz para Campo Grande um show de stand-up “Meta a Mão que o Dedo é Pouco” inédito na Capital. Tem sessão às 20h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 50, pelo site.

