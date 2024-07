Domingo tem Afrogueto, Feira Bolívia, Roda de Danças e muito mais na Capital

Mais um final de semana chega ao fim, e mesmo com uma nova semana já na "entrada", o domingo (14) ainda será movimentado em Campo Grande, com Roda de Danças, feiras, stand-up, arraiá e muitas atividades, para toda a famíla poder participar.

Confira a Agenda Cultural do JD1 para este domingo:

Roda de Danças Circulares - Neste domingo tem Roda de Danças Circulares no Parque Itanhangá. O objetivo é propiciar um espaço de vivência grupal com danças, para promover a integração do grupo. Será das 9h às 14h, no Parque do Itanhangá, localizado na Rua Chaadi Scaff. Entrada é gratuita.

Feira Bolívia - Domingo é dia de Feira Bolívia. O evento contará com expositores de artesanato, moda, pratos típicos e antiguidades. Haverá apresentações artísticas. Será das 9h às 14h, na Rua das Garças com Rua Anibal de Mendonça. Entrada é gratuita.

Arraiá do Juliano Varela - Vista seu traje típico e venha celebrar no arraiá mais inclusivo de Mato Grosso do Sul, organizado pela Associação Juliano Varela. A festa contará com muita música, dança e comidas típicas. Será das 11h às 20h, na Av. Marquês de Pombal, 2220. Entrada é gratuita.

Porco no Rolete do Cotolengo - O tradicional Porco no Rolete do Cotolengo chega à 17ª edição neste domingo. O evento beneficente vai angariar fundos para a instituição social que há 28 anos atende crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral grave. A partir das 11h30, na Rua Jamil Basmage, 996. Entrada: R$ 50 antecipado, pelo WhatsApp (67) 99693-1080; R$ 60 na hora.

Fila de Piadas - Um dos maiores grupos de stand-up do Brasil, “4 Amigos” celebram 10 anos com o retorno do sucesso “Fila de Piadas”. Os comediantes prometem uma noite repleta de risos e diversão. Sessões às 15h, 17h, 19h e 21h, no Teatro Dom Bosco. Entrada: ingressos a partir de R$ 87, pelo site.

Afrogueto - Domingo é dia de mais uma edição do Afrogueto. O evento contará com shows de Poka Pala e Lucy, apresentações das Djs Gabis, Afroqueer LadyAfroo, performances de Kiunna e Sabrina Lima e, exposições por Coletivo Enegrecer. O Afrogueto contará com intérpretes de libras para acessibilidade cultural. Será das 15h às 22h, no Parque Olímpico Ayrton Senna. Entrada é gratuita.

Cool Stuff - A feira temática terá edição especial com moda sustentável, com exposição de peças de mais de 15 brechós. Vai ter música com DJ Chico durante o evento. Será das 17h às 23h, no Capivas Cervejaria. Entrada é gratuita.

Arraiá do Panamá - O Jardim Panamá organiza seu próprio arraiá julino pelo segundo ano consecutivo e convida todos os moradores do bairro e região. A programação inclui shows ao vivo, além das tradicionais barraquinhas de comida. A partir das 17h, na Rua Palestina, entre a R. Beatriz Cordeiro Leal e R. Náutico. Entrada é gratuita.

Pagode da Nuala - Neste domingo terá mais uma edição do Pagode da Nuala. Desta vez, a edição é em comemoração aos dois anos da festa. A partir das 18h, no Ponto Bar.

MS ao Vivo - Diogo Nogueira apresentará no MS ao Vivo seu novo show, que está em turnê pelo país. Além de novas interpretações de sucessos como "Pé na Areia", "Alma Boêmia", "Clareou" e "Sou Eu", Diogo trará o samba de roda da Bahia. Ton Alves abrirá o show com uma mistura de MPB e, pop e Black Music. A partir das 17h, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Tributo aos Bee Gees - O show que conta a história dos irmãos Gibb chega à Campo Grande neste domingo. Com mais de 5 décadas de história, os Bee Gees seguem no imaginário e nos ouvidos de milhares de pessoas ao redor do mundo. Com uma carreira consolidada por 10 Grammys e mais de 350 milhões de cópias vendidas (entre inúmeros outros prêmios). Está marcado para às 20h, no Palácio Popular da Cultura. Entrada: a partir de R$ 170, pelo site.

