Agenda: Capital tem shows e documentário programados neste Dia Mundial do Rock

Para quem quiser se esquentar neste sábado (13), a programação de fim de semana em Campo Grande, conta com shows de rock, apresentação de samba e arraiá para aqueles que curtem festas julinas e tudo 'na faixa'. Confira:

Sábado

Feira Explosão - Todo sábado é dia de Feira Explosão na Morada dos Bais, com diversos expositores de artesanato, gastronomia e moda sustentável. Será das 8h às 13h, na Orla da Morada dos Bais. Entrada é gratuita.

Pedrada Sunset Festival - Doze horas de muito rock para sacudir a capital. É o que promete o Pedrada Sunset Festival neste sábado, Dia Mundial do Rock. Vão ao palco Haiwanna, com o melhor do rock brasileiro; Ana & Mais, trazendo o som do indie rock; Hellora, com rock clássico; Lowdown (grunge) e Manchester Oasis Cover, banda de São Paulo. Será das 12h às 23h55, na SunsetGrowlerStation, localizada na Av. Afonso Pena, 5668. Entrada: ingressos a partir de R$ 60, pelo site.

Mistura Aí - Samba de Moça, DJ Gaiezza, Larissa e Mariana se apresentam nesta edição da festa “Mistura Aí”, uma edição especial com samba e sertanejo. O evento contará com flash tattoo, feita por Don Menegazzo. A partir das 16h, no Don Menegazzo, localizado na Rua Abdul Kadri, 52. Entrada: a partir de R$ 25.

Mixturô - Neste sábado acontece mais uma edição do arraiá Mixturô. A feira contará com expositores de artesanato, gastronomia, arte, moda e muito mais. Será das 16h às 21h, na Praça do Peixe, localizada Av. Bom Pastor, 700. Entrada é gratuita.

Arraiá - Sábado é dia de arraiá com Mostra de Dança. O evento terá brincadeiras típicas, comidas e bebidas. A partir das 16h, no Doutor Bezerra de Menezes, 933. Entrada é gratuita.

Samba Brasil - Neste sábado, Top Samba, Dilsinho e Atitude 67 assumem os palcos do festival ‘Samba Brasil’. A partir das 17h, no Shopping Bosque dos Ipês, localizada Av. Cônsul Assaf Trad, 4796. Entrada: a partir de R$ 110 pelo site.

Arraiá da Pestalozzi - O tradicional arraiá da Associação Pestalozzi de Campo Grande acontecerá neste sábado. A organização pretende receber mais de mil pessoas para a festança. O evento contará com 15 barraquinhas de comidas e brincadeiras típicas de festa junina. Toda a renda angariada será revertida para a instituição. A partir das 17h, na Rua Pernambuco, 1253. Entrada é gratuita.

O Baile Todo - Os DJs TGB e Gustavo Freitas tocam só músicas nostálgicas dos anos 2000 no Capivas Cervejaria. Vai ter Bonde do Tigrão e muito mais para matar a saudade. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria, localizado na Rua Pedro Celestino, 1079. Entrada é gratuita.

Cervejaria Canalhas - Codinome Winchester volta aos palcos da cervejaria para garantir uma noite de muito rock n’ roll no Dia Mundial do Rock. A partir das 17h30, na Rua Oceano Atlântico, 99. Entrada: a partir de R$ 20, pelo site.

Festa Julina do El Montés - A Festa Julina do El Montés contará com comidas típicas, jogos, quadrilha improvisada e muito mais. O local, que ensina modalidades de Bouldering e Escalada Esportiva, oferecerá a oportunidade para os visitantes praticarem escalada durante o evento. Será das 18h às 22h, na Rua Barão de Melgaço, 444. Entrada é gratuita.

Arraiá dos Jornalistas e Padeiros de MS - Organizado pelo SindJor-MS (Sindicato dos Jornalistas de Mato Grosso do Sul), a festa contará com comidas típicas, churrasco, doces, quentão, bar, barraca do beijo, música com o sanfoneiro Beto e um bingo com prêmios especiais, incluindo uma leitoa. A partir das 18h, na Av. Júlio de Castilho, 468. Entrada: R$ 5 na portaria.

A Fabulosa História do Guri-Árvore - O grupo de teatro Fulano di Tal apresenta o espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” neste sábado e domingo. Livremente inspirada na obra de Manoel de Barros, o espetáculo é uma celebração à infância e suas histórias dos irmãos Palmiro e Abílio. A partir das 18h (sábado) e 16h (domingo), na sede do Fulano di Tal. Entrada: gratuita, mediante reserva pelo WhastApp (67) 98129-7263.

Naip e Larissa e os Pexe - No Dia Mundial do Rock, as bandas Naip e Larissa e os Pexe se reúnem na Lupland para uma noite especial. As duas bandas irão tocar juntas e misturadas, proporcionando um show único. A partir das 18h, no Lupland Biergarten, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3285. Entrada: ingressos a partir de R$ 70 pelo site.

Festival no Bueiro - Buscando transformar a arte em destaque nos eventos noturnos de Campo Grande, o Festival no Bueiro desembarca no Quiçá Bar, levando muita música, dança, performance e diversidade cultural. Se apresentam Lais Almeida, Giu Maciel, Frantielly Khadija, Tauanne Gazoso e Joca. O evento é acessível em Libras. Será das 19h às 2h, no Quiçá Bar, localizado na Rua Euclides da Cunha, 488. Entrada: doação de itens de higiene básica.

Documentário “Barulho do Mato” - O documentário sobre a cena de Heavy Metal de Campo Grande estreará neste sábado. Este média-metragem mergulha na essência de uma cena musical que se mantém viva e vibrante através de riffs pesados e letras profundas. Uma jornada que promete evocar o saudosismo dos veteranos do rock e apresentar este universo rebelde e fascinante às novas gerações. Quem dirige o documentário é o jornalista Lucas Arruda e a cineasta Mariana Sena. A partir das 19h, na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3015. Entrada é gratuita.

