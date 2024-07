Fim de semana tem Lulu Santos, despedida dos arraiais e feiras na Capital

O último fim de semana de julho promete agitar Campo Grande. Tem show do cantor Lulu Santos, estreia de filmes regionais, despedida das festas julinas, e muito mais! Confira:

SEXTA-FEIRA

Quintal SESC - Já é tradição participar das brincadeiras desse evento, o Quintal SESC traz foodtrucks, artesanato e brincadeira para a criançada. A partir das 17h20, no Shopping Campo Grande, estacionamento da Riachuelo. Entrada é gratuita.

Feira de Vinhos - Degustação de vários vinhos e acompanhamentos no Comper Itanhangá. Será das 18h às 21h, no estacionamento do Comper Itanhangá. Entrada é gratuita.

Sala Secreta - Estreia do filme produzido em Mato Grosso do Sul. O longa-metragem conta a história de um grupo de investigadores de elite que buscam descobrir os autores dos atentados terroristas contra políticos Brasileiros. A partir das 19h30, no Museu da Imagem e do Som. A entrada é 1 kg de alimento não perecível, informações e reservas de convites no Whatsapp (67) 99256-4211.

Duo Cancionâncias - O recital “Visões da Mulher na Música Erudita Brasileira” apresenta nas letras, melodias e interpretações o papel da mulher na música erudita, primeiro como musa passiva e, posteriormente, como participante ativa. Com duração de 1 hora, mulheres como Chiquinha Gonzaga, Celeste Jaguaribe, Cecília Meireles, Florbela Espanca e Bidú Sayão aparecem no concerto. A partir das 20h, no Teatro do Mundo. Entrada: ingressos antecipados por R$ 40, e na hora por R$ 50.

SÁBADO

Feira Bosque da Paz no Shopping - A Feira Bosque da Paz estará no Shopping Bosque dos Ipês. Vai ter feirinha de adoção de animais, comida, artesanato, exposições, colecionismo e moda. Será das 10h às 22h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Parada LGBTQIAPN+ - A 21ª Parada da Cidadania e Orgulho LGBTQIAPN+ de Campo Grande vai contar com apresentações artísticas e performances, além da caminhada. A partir das 15h, na Praça do Rádio Clube. Entrada é gratuita.

Festa Julina do Rádio Clube - Para comemorar o centenário do Rádio Clube Campo, o arraiá terá barracas típicas da natação, tênis, futebol, badminton, karatê, judô, escoteiros, ballet e paróquias com a comercialização doces, espetinhos, cachorro-quente, pastel, carreteiro e muitos outros quitutes juninos. A partir das 16h, no Rádio Clube Campo, localizado na Av. Toros Puxian, 477. Entrada é gratuita.

Arraiá de Norte a Sul - O 1º Arraiá Beneficente de Norte a Sul contará com a participação dos artistas Max Henrique, que já dividiu palco com Munhoz & Mariano e João Carreiro, DJ Kevin, e a cantora Maria Izabel. Todo o valor arrecadado será destinado a projetos sociais. Das 16h às 22h, no estacionamento do shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Aniversário do Mestre - As comemorações do aniversário do Mestre Wlauer da escola de samba GRES Vila Carvalho, vão contar com muito samba! A animação fica por conta de Xandão do Cavaco, Niltinho, Marrom, Daran Junior, Gersinho, Cristian Oliver, Zaguio, Negabi, Bom de Fato, Rafa Duque, Pegada de Macaco e Akonchego. Começa às 18h, na sede da GRES Vila Carvalho, localizada na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395. Entrada é gratuita.

Feira de Vinhos - Degustação de vários vinhos e acompanhamentos no Comper Itanhangá, das 18h às 21h. estacionamento do Comper Itanhangá

Entrada: gratuita.

Hip Funk Pop - O Uatahell Bar prepara a noite do sabadão com muito hip hop, funk e pop em DJ set de Julio Prodigy e Letícia Hayanny. Das 18h a 00h, no Uatahell Bar, localizado na Rua 15 de Novembro, 797. Entrada é gratuita.

Nhô GOMS - O arraial da loja maçônica Grande Oriente de MS vai promete comidas típicas, quadrilha, fogueira, brincadeiras e muita animação. Começa às 18h30, na Av. Tamandaré, 5773. Entrada é 1 kg de alimento não perecível.

Rock Zé Carioca - As bandas I'm Pistol, Cayman e Ovelhas Elétricas vão se apresentar no bar, que promete Hardcore, grunge, metal e garage rock. Começa às 19h, no Bar Zé Carioca, localizado na Rua General Mello, 91. Entrada: R$ 10 na portaria.

Dupla identidade - O espetáculo teatral conta a história de uma moça tímida, que tem um apagão de memória. O drama gira em torno dos familiares, a ciência psiquiátrica e a religião tentando descobrir como traze-la de volta a realidade. Será às 19h e 21h, no Teatro Allan Kardec. Entrada: ingressos a partir de R$ 20, pelo site.

Lulu Santos - Depois de 7 anos, o cantor volta a Campo Grande com a turnê ‘Barítono’, um reflexo dos seus anos de carreira que resultaram no novo momento da vida do artista. A partir das 21h, no Ondara Palace.

Entrada: ingressos a partir de R$ 100, pelo site.

Jantar Italiano - O 2º jantar do ano do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Farroupilha tem cardápio assinado pelo chef Cleber Romero Pacheco, com fettuccine, rondelli e nhoque ao molho rosê. Acompanham as massas: frango assado, arroz e saladas verdes. A partir das 21h, no CTG Farroupilha, localizada na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo, 930, bairro Monte Castelo. Entrada: ingressos antecipados por R$ 60, pelo Whatsapp (67) 99290-7049, e por R$ 70 na portaria.

DOMINGO

Feira São Chico e Vai ou Racha – A feira vai contar com gastronomia, artes, cultura, música e espaço kids. Será das 7h às 13h, na Rua 14 de julho, 4000. Entrada é gratuita.

Arraiau Cãopira - A terceira edição da festa julina do mundo animal vai reunir tutores e pets em uma festança com comidas típicas, jogos, leilão e até concurso de fantasias para os cachorros e tutores. A animação é por conta da dupla sertaneja Donas do Buteco. A partir das 9h, na Praça Regina, localizada na Av. Coronel Ulisses de Lima com Rua Silvio Roento. Entrada é gratuita.

Yoga no Parque - Leve seu tapete ou sua canga para essa aula aberta de yoga no Parque das Nações, com professores para os adultos e as crianças. Começa às 9h, no Monumento aos Povos Indígenas, no Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

Feira Bosque da Paz no Shopping - A Feira Bosque da Paz estará no Shopping Bosque dos Ipês. Vai ter feirinha de adoção de animais, comida, artesanato, exposições, colecionismo e moda. Será das 10h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Campeonato de Uno - Para os fãs de Uno, o JogaBurger promove campeonato em duplas neste domingo. Os vencedores serão premiados com R$ 150 em consumo na hamburgueria e um jogo de Uno de presente. Cada dupla deve ter pelo menos um integrante maior de 18 anos, responsável pela inscrição. A partir das 15h30, no JogaBurger, localizado na Av. Nelly Martins, 76. Entrada: R$20 de inscrição por dupla, pelo WhatsApp (67) 99350-5454.

BBQ - Baile do Buraco Quente vai contar com DJ Ramemes, Valto e Guila, DJ Jubba, Amanda Ka, LadyAfroo, Gustavo Freitas e Renê. A festa vai celebrar a cultura dos redutos urbanos. A partir das 16h, no Ponto Bar. Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo site.

Despedida dos Arraiá - A Festa Julina Despedida dos Arraiá, no Capivas Cervejaria, vai ter muitas comidas típicas e pescaria, além de forró, com o grupo Flor de Pequi. A partir das 17h, no Capivas Cervejaria. Entrada é R$ 10 na portaria após as 18h30.

Domingo Underground - O som autoral de Campo Grande vai tomar conta do Domingo Underground, com a banda de punk horror Pata de Cachorro e de stoner metal Invult. A partir das 18h, no Mirante Pub, localizado na Rua Dr. Zerbini, 53. Entrada: R$ 10 na portaria.

DVD do Samba do Caramelo - O grupo Samba do Caramelo grava DVD no Vexame Bar neste domingo. Das 20h às 2h, no Vexame Bar, localizado na Rua Calógeras, 3100. Entrada é gratuita.

