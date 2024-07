JD1TV: Lulu Santos passeia no Parque das Nações e é tietado em restaurante

O cantor Lulu Santos desembarcou em Campo Grande nesta quinta-feira (25) e aproveitou sua passagem para dar uma volta no Parque das Nações Indígenas, um dos cartões postais da capital sul-mato-grossense, ao lado do seu marido, Clebson Teixeira.

As imagens foram registradas e divulgadas pelo companheiro do artista nas redes sociais.

Assim que pousou em Campo Grande, um dos primeiros registros feitos foi no restaurante Vermelho Grill, na Avenida Afonso Pena, um dos mais conhecidos da cidade. Na legenda da foto: "Matando a saudade daquela carninha e aquele feijãozinho".

Durante a tarde de ontem, Lulu e o marido estiveram passeando pelo Parque da Nações e foram tietados pelos campo-grandenses que estavam caminhando e foram pegos de surpresa com a aparição do artista.

Em um dos vídeos, uma fã correu para conseguir alcançar o cantor e registrar o momento e a cena caiu na brincadeira do marido. "Ela deu a vida nessa corrida, foi um sprint de pelo menos 200 metros e ainda chegou com fôlego".

Lulu Santos se apresentará neste sábado (27) em show no Ondara Palace. O evento faz parte da turnê ‘Barítono’.

Os ingressos para o show podem ser adquiridos através do site. E nos pontos físicos: 1/4 Colchões - Av. Afonso Pena, 4393; 067 Vinhos - Shopping Campo Grande. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (67) 98196-2323.

