Cássio aceita proposta do Cruzeiro após 712 jogos pelo Corinthians

Cássio está de malas prontas para deixar o Corinthians após quase 13 anos no clube. Nesta quinta-feira (16), ele acertou os detalhes para rescisão de contrato em reunião com o presidente da entidade, Augusto Melo. E hoje (17), o goleiro oficializou a saída do clube, através de um vídeo publicado nas redes sociais.

O contrato de Cássio com o Corinthians vai até 31 de dezembro deste ano, mas por regulamentação da FIFA, atletas podem assinar pré-contrato com outro clube nos últimos seis meses de vínculo sem que a equipe detentora dos direitos seja ressarcida financeiramente pela transferência. No caso do goleiro, essa regra passaria a valer em 1º de julho.

Aos 36 anos, o gaúcho de Veranópolis deixa o Parque São Jorge como o segundo atleta com mais jogos disputados na história do Corinthians, somando 712 partidas, superado apenas pelas 806 do ex-lateral-esquerdo Wladimir, que defendeu o clube em duas passagens, 1972 a 1985, e em 1987.

Assim como Cássio, Wladimir também trocou o Corinthians pelo Cruzeiro, onde atuou em 58 jogos em 1988. O goleiro deixa o Timão com nove títulos na bagagem.

