Helicóptero com o presidente do Irã sofre acidente; veja imagens

O helicóptero em que viajava o presidente iraniano Ebrahim Raisi sofreu um acidente aéreo neste domingo (19), causado por más condições climáticas, informou a TV estatal iraniana.

Até a última atualização, as equipes de resgate tentavam chegar ao local, mas encontravam dificuldades devido ao vento e chuva forte. Veja no vídeo acima momento em que a televisão iraniana reportou sobre o acidente.

A localização exata do helicóptero do presidente ainda é desconhecida, diz agência. Líder supremo do Irã, Ali Khamenei afirmou que as pessoas não devem ficar ansiosas ou preocupadas e que "a gestão do Estado do Irã não será afetada" pelo acidente.

A agência de notícias da República Islâmica (IRNA) afirmou que o helicóptero caiu entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, na província do Azerbaijão Oriental. À Reuters, oficial iraniano afirmou que "estão esperançosos, mas que as informações sobre o acidente são preocupantes".

Também estavam no helicóptero Hossein Amirabdollahian, ministro das Relações Exteriores do Irã, Malek Rahmati, governador da província iraniana do Azerbaijão Oriental, e Hojjatoleslam Al Hashem, líder religioso.

Raisi estava viajando pela província iraniana do Azerbaijão Oriental. A TV estatal descreveu a área do incidente como sendo perto de Jolfa, uma cidade na fronteira com o Azerbaijão, cerca de 600 quilômetros a noroeste da capital iraniana, Teerã.Veja:

A bordo do helicóptero que caiu com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, estavam outros membros importantes do governo iraniano. Além do presidente, estavam presentes:



1. Hossein Amir Abdollahian - Ministro das Relações Exteriores do Irã.

2. Ayatollah Al-Hashemi - Imam da… pic.twitter.com/zxaKD2bvkD — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) May 19, 2024

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também