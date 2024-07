Atirador que atentou contra Donald Trump é identificado

O FBI identificou como sendo Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, o atirador da tentativa de assassinato do ex-presidente Donald Trump no sábado (13), em Butler, Pensilvânia", diz o comunicado da agência federal dos Estados Unidos.



O momento da tentativa de assassinato foi captado pelas câmaras que acompanhavam o candidato republicano, que tinha acabado de subir ao palanque e se preparava para discursar.



Foram disparados vários tiros, antes de o autor ser abatido por agentes dos serviços secretos no telhado de um edifício fora do perímetro do comício.



Segundo o Pittsburgh WTAE, o atirador usou uma arma do tipo AR-15 e disparou oito tiros antes de ser abatido.



Trump foi atingido por um tiro na orelha e um espectador do comício, Corey Comperatore de 50 anos, acabou morto. Outros foram feridos sem gravidade. Crooks foi identificado horas depois, por exame de DNA.



Em entrevista coletiva, o FBI tratou o ataque como tentativa de assassinato e é assim que o caso está a ser investigado. A agência apelou à ajuda do público, por "não acreditar que se trate de um lobow solitário". Donald Trump regressou, entretanto, a sua casa, em Nova Jersey, e "encontra-se bem", de acordo com nota publicada na página de internet do Comitê Nacional Republicano (RNC).



Trump ainda pretende ir à convenção republicana na próxima semana, no

Wisconsin, na qual deverá ser oficialmente

indicado candidato da direita à Casa Branca, informou neste domingo (14), sua equipe.

