Prefeita de Paris nada no Sena faltando 9 dias para as Olimpíadas 2024

Com várias provas programadas para acontecer no Sena durante nos Jogos Olímpicos de 2024, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo havia prometido que nadaria no rio para provar a qualidade da água, promessa que foi cumprida na manhã desta quarta-feira (17)

Hidalgo também foi acompanhada pelo presidente do Comitê Organizador dos jogos, Tony Estanguet, cinco dias depois de a ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, ter entrado nas águas do Sena.

Em ato simbólico, Anne Hidalgo nadou cerca de cem metros em estilo crawl, mais de cem anos após a edição de uma portaria que proibiu o banho no rio, em 1923.

A despoluição do Sena era um dos pilares de sua candidatura.O Estado e as autoridades locais da região Île-de-France investiram 1,4 bilhão (R$ 8,35 bi, em valores atuais) desde 2016 para tornar o rio Sena e seu principal afluente, o Marne, próprios para banho. O mergulho era crucial para os organizadores da Olimpíada. "É sonho realizado", declarou Hidalgo após nadar alguns minutos. "A promessa (de despoluição) foi cumprida".

No entanto, em agosto de 2023, os ensaios dessas disciplinas foram um pesadelo para os organizadores, forçados a cancelar vários dias de testes devido à água imprópria para banho.

Em caso de chuvas intensas, água não tratada pode ser despejada no rio, um fenômeno que as obras de retenção inauguradas pouco antes dos Jogos visam evitar. O plano B consiste em adiar as provas por alguns dias, e um plano C visa transferir a natação em maratona para a cidade de Vaires-sur-Marne.

A partir do verão de 2025, todos os parisienses devem ser autorizados a nadar em diversos pontos do rio.

"As águas estão próprias para banho no momento", comentou à AFP Marc Valmassoni, supervisor de água e saúde da Surfrider, lamentando, no entanto, que a concentração de produtos químicos não seja levada em conta pelas autoridades.

