Ministra francesa toma banho no Sena para provar qualidade da água

Duas semanas antes do início dos Jogos Olímpicos em Paris, a ministra francesa do Esporte, Amélie Oudéa-Castéra, tomou banho no rio Sena neste sábado (13), próximo à ponte des Invalides, local das provas de maratona aquática e triatlo.

Segundo imagens da rede BFMTV, ela estava companhada do triatleta paralímpico Alexis Hanquinquant. Oudéa-Castéra se antecipou à prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que nadará no Sena no dia 17 de julho se a qualidade da água permitir.

Os maus resultados da qualidade da água e o elevado caudal do rio provocaram vários adiamentos dos ensaios da cerimônia de abertura dos Jogos, marcada para 26 de julho com desfile ao longo do Sena

Depois de vários resultados negativos na sequência de uma primavera e início de verão chuvosos e pouco ensolarados, as autoridades locais anunciaram na sexta-feira que os parâmetros estavam dentro dos limites autorizados para a competição.

