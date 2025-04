Influencer é preso após invadir ilha que abriga 'povo mais isolado do mundo'

Um turista americano foi detido pelas autoridades da Índia após entrar na restrita Ilha Sentinela do Norte, que abriga o ‘povo mais isolado do mundo’, na tentativa de estabelecer contato com os indígenas. O local é habitado pelo povo sentinelese, que tem histórico de resistência à contato externo.

Segundo as autoridades locais, Mykhailo Viktorovych Polyakov, de 24 anos, partiu sozinho em bote inflável, guiado por GPS, na semana passada com destino à ilha isolada, e chegou em seu destino às 10h de 29 de março.

Mykhailo foi preso no dia 31 de março, assim que retornou à cidade de Porto Blair, capital das ilhas Andamão e Nicobar, arquipélago localizado a mais de 1,3 mil quilômetros da costa do continente asiático.

As autoridades informaram que antes de entrar na ilha, o influenciador passou mais de uma hora no mar e usou um apito para chamar a atenção dos nativos, que não apareceram. Ao desembarcar na praia, ele deixou uma lata de Coca-Cola e cocos como “oferendas”, pegou amostras de areia e gravou um vídeo, tudo em cerca de cinco minutos.

Ele está sendo investigado pela polícia para determinar a motivação por trás de sua visita à ilha.

Anteriormente, em novembro de 2018, o missionário cristão evangélico norte-americano John Chau tentou contato com os sentineleses, tendo realizado duas tentativas de aproximação, sendo atacado e morto na terceira tentativa. Seu corpo nunca foi recuperado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também