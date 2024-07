JD1TV: Avião cai e mata 18 pessoas no aeroporto do Nepal

O avião de uma empresa caiu e pegou fogo logo após tentar decolar do aeroporto de Katmandu, a capital do Nepal, durante está quarta-feira (24). Por conta do acidente, 18 pessoas faleceram. O comandante teria sido resgatado com vida, mas seu estado de saúde não foi informado.

O avião era um Bombardier CRJ-200, com capacidade para 50 pessoas. A aeronave pertencia à Saurya Airlines.

Todos os ocupantes eram funcionários da companhia aérea. A aeronave transportava dois tripulantes e 17 técnicos para a cidade de Pokhara, para reparar outro avião. Um dos engenheiros era de nacionalidade iemenita, sendo todos os outros nepaleses.

“Apenas o comandante foi resgatado com vida e está recebendo tratamento em um hospital”, disse Tej Bahadur Poudyal, porta-voz do Aeroporto Internacional de Tribhuvan, em Katmandu, publicou o g1.

Um vídeo registrou o avião voando um pouco acima da pista e inclinando-se excessivamente para a direita antes de cair, assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também