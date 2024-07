Donald Trump é o candidato oficial do Partido Republicano à presidência

Sarah Chaves, com CNN

Durante a Convenção Nacional do Partido Republicano, que está sendo realizada em Milwaukee, no estado de Wisconsin nesta segunda-feira (15), Donald Trump foi lançado oficialmente para concorrer à presidência dos Estados Unidos.

Anúncio foi feito dois dias após o ex-presidente sofrer uma tentativa de assassinato durante um comício.

Através de suas redes sociais, Trump anunciou o senador J.D. Vance como candidato a vice-presidente em sua chapa. Vance é novato no Congresso, lugar em que chegou com a ajuda do ex-presidente em disputa na eleição em 2022.

As votações acontecem dia 5 de novembro.

