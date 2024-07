Donald Trump é alvo de tentativa de assassinato durante comício nos EUA

O ex-presidente Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos, foi vítima de uma tentativa de assassinato neste sábado (13), durante um comício na cidade de Butler, estado da Pensilvânia.

Durante discurso, o ex-presidente foi atingido de raspão por um disparo efetuado por Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, que foi morto pelo Serviço Secreto logo após realizar os disparos. O momento em que Trump é atingido foi registrado por câmeras que acompanhavam seu discurso.

Logo após o disparo, ele foi retirado às pressas do palco por agentes do Serviço Secreto, que o cercaram e o escoltaram para um carro de sua comitiva.

Anthony Guglielmi, um porta-voz do Serviço Secreto, disse em um comunicado que o agressor era um franco-atirador que fez "múltiplos disparos em direção ao palco de uma posição elevada do lado de fora do local onde ocorria o comício".

Ainda segundo as autoridades norte-americanas, o atirador usou um fuzil AR-15 no atentado. O caso está sendo investigado como ‘tentativa de assassinato’ pelo FBI, o Serviço Secreto e a Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos EUA, juntamente com outras agências de segurança.

Apesar do atentado, o porta-voz do ex-presidente, Steven Cheung, afirmou que Trump "está sendo examinado e está bem", mas não deu mais detalhes sobre o quadro de saúde dele.

Confira o momento do ataque:

