Lula classifica atentado contra Trump como "inaceitável

O presidente Lula usou as redes sociais para comentar o atentado contra Donal Trump durante um comício do político na Pensilvânia neste sábado (13).

Lula considerou o ato como “inaceitável”. “O atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável”, declarou o presidente nas redes sociais.

Segundo o Pittsburgh WTAE, o atirador usou uma arma do tipo AR-15 e disparou oito tiros antes de ser abatido.



Trump foi atingido por um tiro na orelha e um espectador identificado como Corey Comperatore de 50 anos, acabou morto. Outros foram feridos sem gravidade.

Donald Trump regressou, entretanto a Nova Jersey, e "encontra-se bem", de acordo com nota publicada na página de internet do Comitê Nacional Republicano (RNC).

O atirador foi identificado como Thomas Crook, de 20 anos.

