FIFA cria protocolo antirracista com gesto de denúncia e punição aos clubes

Casos de racismo têm se acumulado no futebol mundial, diante dos números, a FIFA decidiu criar um protocolo antirracismo e irá espalhar as recomendações para todos os 211 filiados à organização.

A entidade vai instituir três passos de ações aos juízes, que serão os responsáveis por tomar as medidas cabíveis, e criou um gesto para denunciar o crime.

O gesto será feito com os punhos cruzados e a mão aberta, a partir disso, três ações diferentes serão realizadas. O primeiro passo será anunciar no sistema de som do estádio para pedir que isso não se repita. Se continuar, a partida poderá ser suspensa temporariamente, com a possibilidade de os times retornarem aos vestiários.

Na terceira, o árbitro do jogo pode decidir acabar com a partida, colocando derrota no histórico do time associado aos atos racistas. Além disso, a FIFA afirmou que lutará para que o racismo seja considerado crime em todos os países, e anunciou que irá criar um programa específico de educação, porque, segundo a entidade, "nenhuma criança nasce racista".

