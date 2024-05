Adolescente é atropelada por caminhão ao tentar atravessar rua em Três Lagoas

Polícia Viu o Mario? Idoso some ao sair de casa para ir em posto de saúde da Capital

Conforme o site da Rádio Caçula, o motorista do veículo disse não ter visto a vítima, a atropelando. A menina foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo levada com ferimentos leves pelo corpo até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Três Lagoas.

Uma adolescente, de 17 anos, foi atropelada por um caminhão enquanto tentava atravessar a Rua Yamagati Kankit, no bairro Santos Dumont II, em Três Lagoas. O caso aconteceu durante a manhã desta terça-feira (7).