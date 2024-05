Ajude o povo gaúcho: saiba onde fazer doações em Campo Grande

As fortes chuvas e enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul causaram grande comoção nacional, e com mais de um milhão de pessoas afetadas, com muitas perdendo tudo que tinham, a população gaúcha precisa de doações.

Esse espirito de solidariedade com os gaúchos também está presente em Campo Grande, que conta com diversas lojas, associações e até mesmo escolas da Rede Estadual de Ensino aceitando doações para o Rio Grande do Sul.

Esses locais estão aceitando doações de diversos itens importantes para a população afetada neste momento, como roupas, agasalhos, calçados, comida não perecível, água, roupa de cama e banho, itens de higiene pessoal, ração para animais e muito mais.

Confira onde fazer sua doação na Capital:

- Escolas da Rede Estadual de Ensino

- Unidades das forças de segurança estadual (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros)

- Centro De Convenções Albano Franco - Av. Mato Grosso, 5017

- Edifício da Fiems - Av. Afonso Pena, 1206 - 7h30 às 17h30

- Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores - Rua das Garças, 2320 - 8h às 11h e das 14h às 17h

- Fly Company - Rua 15 de Novembro, 1010 - 8h às 22h

- Casa de Apoio à Família - Rua 15 de Novembro, 1093 - 8h às 20h - Igreja O Brasil para Cristo - terça-feira, sexta-feira e domingo, das 19h às 21h

- Transportadora Perin - Av. Tamandaré, 08 - 6h às 18h

- Instituto LCM, Centro Empresarial The Place - Av. Afonso Pena, 4785, Sala nº 103 - 8h às 12h e das 13h às 18h

- Mariáh Emporium Shoes - Av. Rachid Neder, 1727, Sala 3 - 9h às 19h

- Espaço Hora do Play - Rua Cardoso de Almeida, 430 - 12h às 13h e das 19h às 20h

- Drogaria Atefarma - Rua Naviraí, 689 - 8h às 19h30

- Gaucheria CG - Rua Brilhante, 3466 e Rua Pedro Celestino, 2089 - de segunda-feira a domingo, menos quarta-feira, das 17h à 00h

- CTG (Centro de Tradição Gaúcha) Tropeiros da Querência - Rua Miguel Sutil, 445 - 13h às 19h

