São Julião ganha as cores do Rio Grande do Sul

O Hospital São Julião, um dos mais conhecidos da Capital, se solidarizou com a tragédia que assola o Rio Grande do Sul e sua população se pintando com a ajuda de luzes em sua fachada, reproduzindo as cores da bandeira gaúcha.

O presidente do Hospital, Carlos Melke, disse à reportagem que a motivação por trás da ação é homenagear a população gaúcha, que sofre com as enchentes, e o responsável pelo plano que levou à fundação do São Julião, o ex-presidente Getúlio Vargas, nascido naquele estado.

“Neste momento vamos reverenciar e lembrar o povo gaúcho, rezar por eles, por que realmente é uma tragédia como nunca o Brasil teve uma semelhante. Relembrar os milhares de pessoas desabrigadas, que perderam tudo”, explicou Melke.

“O grande é resgatar, dentro de cada um, uma reflexão sobre o que eles estão vivendo”, complementou.

Além disso, o presidente da instituição ressaltou a importância de a população realizar doações em nome do Rio Grande do Sul, seja com mantimentos e materiais necessário ou monetariamente.

Confira a fachada do hospital com as cores da bandeira gaúcha:

