Mulher morre em grave acidente entre motos na rua da Divisão

A motociclista Sirlei de Almeida, de 47 anos, morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo outra moto no final da noite deste domingo (5), na rua da Divisão, no Jardim Monte Alegre, em Campo Grande. Os outros ocupantes, uma mulher, de 29 anos, e um homem, de 34 anos, foram socorridos em estado grave.

Segundo informações do boletim de ocorrência, as duas motocicletas seguiam em sentido opostos da vida, mas em determinado momento, Sirlei acabou invadindo a pista contrária e colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida por Laurindo Garcia Velasques, que estava com a passageira em seu veículo.

Por conta do impacto, todas as vítimas foram para o solo e Sirlei morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. Laurindo e a passageira foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para a Santa Casa.

A Guarda Civil Metropolitana é quem esteve primeiramente no local, mas logo na sequência, o Batalhão de Trânsito coordenou os primeiros levantamentos sobre o acidente. Após isso, isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.

As duas motocicletas foram removidas para o pátio do Detran-MS por estarem com licenciamento vencido.

O caso foi registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

