Chefão do tráfico, 'Gringo' é assassinado com mais de 70 tiros de fuzil na fronteira

O ‘chefão’ do tráfico na fronteira, Clemencio Gringo González, conhecido como “Gringo”, foi assassinado com mais de 70 tiros de fuzil durante a tarde de domingo (5), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã.

Conforme o site ABC Color, ele estava dentro do imóvel quando os suspeitos chegaram de carro, invadiram o local e logo na sequência abriram fogo contra o traficante. Ele morreu sentado em um sofá.

Gringo tinha dezenas de marcas de tiro pelo corpo. Além disso, o rastro de violência ficou também na parede do imóvel e no chão, uma vez que as cápsulas ficaram espalhadas pelo local.

Durante o trabalho investigativo inicial, as equipes da Polícia Nacional encontraram um Hyundai HB20, com placas de São Paulo (SP), em chamas. O veículo estava a cerca de três quilômetros da cena do crime. O Ministério Público trabalha na hipótese de que o veículo teria sido utilizado pelos atiradores.

Filho assassinado – Charles Gonzalez Coronel, de 32 anos, filho de Gringo, foi assassinado enquanto estava andando por Pedro Juan Caballero em um Jeep Grand Cherokee. Na ocasião, os atiradores o executaram no meio da rua e estavam encapuzados.

