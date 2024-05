Homem não entende explicação da esposa surda e muda, se irrita e mete a faca nela

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi vítima de uma tentativa de feminicídio durante a madrugada desta terça-feira (7), na cidade de Água Clara. Na ocasião, ela foi esfaqueada pelo companheiro por conta de ciúmes.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o hospital da cidade, onde a mulher havia dado entrada com ferimento ocasionado por arma branca. Na unidade de saúde, o filho dela contou que a mãe é surda e não oral.

Ele então contou aos policiais que a mãe estava na sala, brigando com um homem pelo celular, quando seu esposo passou, viu as mensagens e não gostou. Porém, de primeiro momento, ele não apresentou reação.

Depois que a vítima foi deitar para dormir, o autor pegou uma faca e golpeou. Para fugir e se defender, a mulher deu chutes e socos no companheiro, enquanto gritava por socorro.

A vítima teve ferimentos do lado direito do tórax e no ombro. Como os gritos de desespero da vítima assustaram os vizinhos, que correram para ajudá-la, o autor se escondeu no banheiro e se lesionou, durante uma tentativa de cometer suicídio.

Ao chegar no local e ver a cena, o rapaz colocou a mãe na garupa da moto e levou para uma unidade de saúde. No hospital, a mulher recebeu atendimento médico e seu companheiro, depois de ser atendido, ficou internado para observação.

