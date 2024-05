Foragido que havia sido condenado por estupro é preso em Itaporã

Condenado a 12 anos por estupro de vulnerável, um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a manhã desta terça-feira (7), em Itaporã.

Conforme as informações policiais, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), está participando da Operação Caminhos Seguros 2024, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Hoje, as equipes estavam fazendo diligências na Aldeia Bororó, em Dourados, e também em Itaporã, onde foram verificados possíveis endereços de um homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável, com sentença definitiva a cumprir de 12 anos, em regime fechado.

Diante disso, a ação policial resultou na captura do homem, que atua como coletor de resíduos em Itaporã.

