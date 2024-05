Vice-prefeito de Caarapó é condenado por propaganda eleitoral antecipada

O vice-prefeito de Caarapó, Leonidas Ignácio Moreno, o "Gordo da Tigre", foi condenado pela Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada. A decisão foi tomada pela juíza Camila de Melo Matioli Pereira, que acatou a representação movida pelo Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) da cidade.

Acusação - O PL alegou que "Gordo da Tigre" publicou um vídeo em suas redes sociais (Instagram e Facebook) no dia 9 de abril de 2024, com conteúdo eleitoral em local vedado pela lei. No vídeo, o vice-prefeito aparece acompanhado de vereadores e faz menção à sua pré-candidatura à prefeitura, exaltando os avanços do município e pedindo votos para "continuar o progresso".

Defesa - Em sua defesa, "Gordo da Tigre" argumentou que o vídeo apenas apresenta o potencial de Caarapó e não faz pedido explícito de votos. No entanto, a juíza considerou que a mensagem do vídeo e a legenda que o acompanha extrapolam os limites permitidos em lei, configurando propaganda eleitoral antecipada.

Condenação - Diante das provas apresentadas, a juíza condenou "Gordo da Tigre" ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00. A decisão ainda cabe recurso.

