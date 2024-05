2ª Semana do Registro Civil oferece serviços gratuitos em Campo Grande

Quem precisa tirar segunda via de certidão de nascimento, RG ou averbar etnia, agora tem a chance de fazer isso de graça em Campo Grande. A 2ª Semana Nacional do Registro Civil – “Registre-se” chegou à capital e está facilitando o acesso à documentação básica para populações em situação de vulnerabilidade, como indígenas, pessoas em situação de rua e pessoas privadas de liberdade.

Onde e quando:

Até 15 de maio: Aldeia Marçal de Souza, Rua Terena (Bairro Tiradentes)

16 e 17 de maio: Centro Cultural (OCA) – Água Bonita, Rua Ana Pimentel, nº 73 (Bairro Tarsila do Amaral)

Comarcas do interior também oferece os serviços

Ação conjunta - A Semana Nacional do Registro Civil é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com os Tribunais de Justiça de todo o país. O objetivo é garantir que todos os brasileiros tenham acesso à documentação básica, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa conta com o total apoio da administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), presidida pelo Desembargador Sérgio Fernandes Martins e também tem a participação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

