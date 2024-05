Justiça condena jovem por atropelar namorada em "brincadeira" em Campo Grande

Rafael de Souza Carrelo, de 22 anos, foi condenado a 5 anos de reclusão em regime semiaberto por homicídio culposo. Sua namorada, Mariana Vitória Vieira Lima, de 19 anos, morreu em uma "brincadeira" ocorrida em maio de 2021, em Campo Grande. Ela estava no capô do carro, um Toyota Etios, dirigido por Rafael, quando foi atropelada na madrugada de sábado, na Avenida Arquiteto Ruben Gil de Camilo, que liga a Afonso Pena à Via Parque. O julgamento aconteceu nesta terça-feira, 07.

Rafael estava alcoolizado no momento do acidente, fator que foi considerado na sentença condenatória dada pelo juiz Carlos Alberto Garcete. Além da pena de reclusão, o juiz determinou a suspensão ou proibição do direito de Rafael de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 5 anos.

A defesa de Rafael pediu a Extinção de Punibilidade, mas o pedido foi negado pela Justiça. Agora, tanto o Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS) quanto a defesa podem recorrer da decisão. O MPMS queria a condenação de Rafael por homicídio dolo eventual.

