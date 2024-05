PM que atirou em homem em bar na Capital tem acusação 'aliviada' pelo MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) decidiu 'aliviar' a acusação contra o policial militar Guilherme Santos Farias, de 29 anos, que feriu um homem de 33 anos com um tiro durante um desentendimento em um bar no bairro Santo Antônio, em Campo Grande, no dia 21 de março de 2024.

Inicialmente, Farias foi acusado de tentativa de homicídio e preso. No entanto, a promotora Luciana do Amaral Rabelo, da 20ª Promotoria de Justiça do MPMS, em manifestação recente à Justiça, solicitou que a acusação fosse desclassificada para lesão corporal.

A promotora entende que não ficou caracterizado o "animus necandi", ou seja, a intenção de matar. Em depoimento, o policial militar alegou que o disparo foi acidental.

A gravidade da lesão corporal será avaliada por perito do (IMOL) – Instituto de Medicina e Odontologia Legal, onde a vítima deverá passar por exames.

O pedido de desclassificação da acusação será analisado pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

