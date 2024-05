Juiz manda prender homem acusado de matar mulher queimada em MS

O juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno Silva ordenou a prisão de Damião Souza Rocha, 31 anos, e decidiu que ele será julgado pelo júri popular. Rocha é acusado de atear fogo em sua esposa, Pâmela de Oliveira da Silva, 37 anos, na frente de seus dois filhos, em julho de 2022, na cidade de Rochedo.

A decisão judicial foi tomada em resposta a solicitações do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MPMS) e de advogados assistentes de acusação. O magistrado considerou os eventos como de extrema gravidade, demonstrando uma conduta desmedida por parte do acusado, que ignorou a integridade e dignidade de sua ex-companheira, assim como as normas sociais de convivência harmoniosa entre as pessoas.

O juiz destacou ainda que a disputa pela guarda das crianças entre o acusado e a família da vítima representa um risco para a instrução do caso, o que reforça a necessidade de prisão para evitar interferências no processo.

Acusação - A família de Pâmela acusa Damião de ter iniciado o incêndio intencionalmente durante uma discussão. Em um boletim de ocorrência registrado pela família, a irmã da vítima relata que, enquanto Pâmela estava sendo atendida em um posto de saúde em Rochedo, ela confessou ter discutido com o marido no dia do incêndio. Segundo Pâmela, ele teria jogado gasolina nela e ateado fogo.

A irmã da vítima também conversou com a sobrinha de 10 anos, presente na residência no momento do ocorrido, que confirmou que o pai havia brigado com a mãe, a agredido e depois incendiado a esposa. Por medo de represálias, a criança pediu para que a tia não revelasse nada a ninguém.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia Acusado de matar esposa queimada em Rochedo é proibido de ver os filhos

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Acusado de matar esposa queimada em Rochedo é proibido de ver os filhos

Deixe seu Comentário

Leia Também