Correios divulgam edital para concurso com 33 vagas com salário de até R$ 6.872,48

Os Correios divulgaram, nesta terça-feira (23), o edital do concurso público para preencher 33 vagas com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. As oportunidades são para cargos da área da saúde e segurança do trabalho.

As vagas se dividem entre as especialidades de técnico de segurança do trabalho júnior (nível médio), com salário inicial de R$ 3.672,84; enfermeiro do trabalho júnior (nível superior), com salário inicial de R$ 6.583,54; engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior), com salário inicial de R$ 6.872,48; médico do trabalho júnior (nível superior), com salário inicial de R$ 6.872,48.

As inscrições começam no dia 07 de agosto para 33 vagas e formação de cadastro reserva, e vão até o dia 8 de setembro, no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), que está organizando o concurso junto aos Correios.

Os interessados precisam pagar uma taxa de inscrição de R$ 70. Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção da taxa.

Durante a inscrição, os candidatos também poderão selecionar, entre as opções disponíveis no edital, a localidade onde desejam trabalhar. As provas também serão realizadas na cidade da vaga escolhida.

A aplicação das avaliações está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final para o dia 20 de novembro. A expectativa dos Correios é realizar as primeiras contratações ainda em 2024.

A seleção terá as seguintes fases: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e comprovação de requisitos, análise de perfil profissional e realização de exames médicos admissionais.

O concurso irá destinar 10% das vagas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para pessoas que se declararem negras (pretas ou pardas).

Além do salário, os Correios oferecem plano de cargos e outros benefícios, incluindo a possibilidade de adesão a plano de previdência complementar e plano de saúde.

O concurso público terá validade de um ano, a partir da data de sua homologação, e pode ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período.

Mais informações podem ser encontradas no site da instituição.

Confira a distribuição de vagas do concurso dos Correios:

