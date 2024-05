Defesa de réus quer acesso a delação sobre esquema de corrupção em Sidrolândia

Advogados de defesa dos réus presos na 3ª fase da Operação Tromper, deflagrada em 3 de abril deste ano, pediram acesso à delação premiada feita por Tiago Bassoda Silva e Ana Claudia Alves Flores ao Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). De acordo com o MPMS, o esquema de corrupção envolve a prefeitura de Sidrolândia e o rombo é estimado em R$ 15 milhões.

O vereador de Campo Grande, Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, conhecido como "Claudinho Serra" (PSDB), foi preso na operação. Ele é acusado pelo MPMS de ser o líder do esquema e já foi secretário Municipal de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica de Sidrolândia, onde sua sogra, Vanda Camilo, é prefeita.

As defesas querem acesso à delação e a todos os documentos apreendidos pelo MPMS, incluindo a delação pactuada. A defesa do empresário Ricardo José Rocamora Alves, por exemplo, afirma que teve o acesso à delação negado, o que, segundo ele, viola os direitos da advocacia.

Pressa - A urgência das defesas em obter acesso à documentação se deve ao fato de que o Juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia, já recebeu a denúncia do MPMS. Com isso, os envolvidos se tornaram réus e têm um prazo de 10 dias após a citação para apresentar sua defesa. Os mandados de citação já foram expedidos.

O juiz deve analisar o pedido das defesas. No total, 22 pessoas são réus no processo, incluindo "Claudinho Serra". Várias pessoas foram presas, mas a Justiça liberou os acusados de crimes como organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, fraude ao contrato decorrente da licitação, peculato, corrupção passiva e ativa, e concurso material de crimes.

