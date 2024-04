Vereador de Campo Grande e outros 21 viram réus por corrupção em Sidrolândia

O Juiz Fernando Moreira Freitas da Silva, da Vara Criminal de Sidrolândia, acatou a denúncia do Ministério Público Estadual (MPMS) e tornou réu o vereador de Campo Grande, Claudinho Serra (PSDB), e outras 21 pessoas. O grupo é investigado por suposto esquema de corrupção na prefeitura de Sidrolândia.

Investigações e Prisões - A operação Tromper, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) no dia 3 de abril, apurou os crimes. Claudinho Serra e outros investigados foram presos na operação e permanecem detidos.

Acusações - Segundo o MPMS, o vereador Cláudio Jordão de Almeida Filho, o "Claudinho Serra", liderava o grupo. Os contratos sob investigação somam cerca de R$ 15 milhões.

Denunciados - Dos 22 investigados, apenas Tiago Basso da Silva não foi denunciado devido a um acordo de colaboração premiada com o MPMS. As demais pessoas denunciadas são:

Cláudio Jordão de Almeida Filho ("Claudinho Serra")

Carmo Name Júnior

Ueverton da Silva Macedo

Ricardo José Rocamora Alves

Thiago Rodrigues Alves

Milton Matheus Paiva Matos

Ana Cláudia Alves Flores

Marcus Vinícius Rossentini de Andrade Costa

Luiz Gustavo Justiniano Marcondes

Jacqueline Mendonça Leiría

Heberton Mendonça da Silva

Roger William Thompson Teixeira de Andrade

Valdemir Santos Monção

Cleiton Nonato Correia

Edmilson Rosa

Fernanda Regina Saltareli

Maxilaine Dias de Oliveira

Roberta de Souza

Yuri Morais Caetano

Rafael Soares Rodrigues

Paulo Vitor Famea

Saulo Ferreira Jimênes

Próximos Passos - Os acusados terão 10 dias para apresentar defesa, após a intimação. As investigações continuam e mais pessoas podem ser denunciadas.

Os crimes investigados são: organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de licitação pública, fraude ao contrato decorrente da licitação, peculato, corrupção passiva e ativa, e concurso material de crimes

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também