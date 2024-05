Que susto! Cascavel assusta moradores no bairro Santa Mônica em Campo Grande

Uma cascavel (Caudisona durissa) - uma das cobras mais peçonhentas do Brasil - apareceu no bairro Santa Mônica, em Campo Grande, assustando moradores e deixando em alerta as autoridades ambientais, em razão do risco de acidentes.

Segundo moradores da região, a cobra pegou todos de surpresa. “As crianças estavam brincando na rua e viram ela saindo de uma casa e atravessando a rua a caminho de uma mata. Foi um susto pra gente”, contou.

De acordo com os vizinhos, tem se tornado cada vez mais frequente o aparecimento de cobras no bairro, em razão do mato dos terrenos baldios na comunidade. “No mês passado apareceu uma na varanda de uma vizinha”, relataram.

Alerta

A PMA (Polícia Militar Ambiental) alerta a população sobre as medidas para evitar acidentes: "A principal recomendação é evitar chegar próximo ao animal e não tentar capturá-lo, acionando para isso um órgão de segurança pública responsável pela proteção da fauna, com a própria PMA, onde houver unidade", explicaram.

