Campo Grande recebe nota máxima no Mapa do Turismo 2024

A avaliação do Mapa do Turismo Brasileiro 2024, divulgada no site do Ministério do Turismo que reúne os municípios brasileiros que apresentam vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagens, classificou Campo Grande com nota máxima

Os municípios são classificados com notas de A a E, levando em conta o desempenho da economia no turismo local com base nas seguintes variáveis: arrecadação de impostos federais a partir dos meios de hospedagem, quantidade de visitantes domésticos e internacionais e quantidade de estabelecimentos e empregos no setor de hospedagem.

O Mapa do Turismo Brasileiro que define a área que deve ser trabalhada prioritariamente pelo Ministério, incluindo ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção, observando características peculiares de demanda e vocação turística.

São analisados também critérios como a quantidade de prestadores de serviços turísticos registrados no Cadastur, a existência de um Plano Municipal de Turismo e as atividades de planejamento e governança da Prefeitura dedicadas ao turismo.

Segundo o Superintendente de Turismo de Campo Grande, Wantuyr Tartari – “Este resultado reflete o cumprimento das políticas públicas para o turismo e, por conseguinte o avanço na economia, com a geração de empregos e novas oportunidades para o setor”.

