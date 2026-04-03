Festa da Páscoa em Dourados traz música gospel na sexta e Loubet no sábado

A 2ª edição da Festa da Páscoa em Dourados começou nesta quinta-feira (2) e segue até domingo (5) no Parque Antenor Martins, reunindo música, cultura e lazer para toda a família. O evento, promovido pela Prefeitura, oferece entrada gratuita em todos os dias.

Na Sexta-Feira Santa (3), a programação será voltada à música gospel, com apresentações do DJ Junio Silveira, Ministério A3, Franthiesco Vicc e Fábio Shaen, proporcionando um momento de reflexão e espiritualidade para o público.

No sábado (4), o destaque fica para Loubet, que encerra a noite com seus sucessos sertanejos, após apresentações do DJ Junio Silveira e do Grupo Segunda Sem Lei com roda de samba 360°. Já no domingo (5), a festa segue com apresentações ecléticas do Grupo Sotaque Campeiro, Banda NHS e Grupo Somstyllo.

Além dos shows, o evento oferece programação cultural e recreativa, incluindo pintura facial, brinquedos infláveis, a Toca do Coelho, Van da Cultura com realidade virtual e intervenções circenses. O público também poderá visitar a praça de alimentação com food trucks e expositores de diversos segmentos.

A pesca no lago do parque será liberada para idosos e pessoas com deficiência na quinta-feira e, a partir de sexta, para todos os visitantes. O encerramento contará com o sorteio de ovos de Páscoa, reforçando o caráter familiar da celebração.

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