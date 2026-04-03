Homem é socorrido em estado grave após confusão no Marcos Roberto

Um homem de 30 anos foi socorrido com um ferimento grave na região do abdômen na noite desta quinta-feira (2), no bairro Vila Marcos Roberto, em Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do 10º Batalhão foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima sentada na calçada, na esquina das ruas dos Pirineus e Sol Nascente.

O homem apresentava um corte profundo no abdômen, mas estava consciente e responsivo no momento do atendimento. Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, em seguida, foi encaminhado para a Santa Casa.

Segundo avaliação médica inicial, apesar da gravidade do ferimento, não há risco de morte.

Questionado pelos policiais sobre como teria ocorrido a agressão e quem seria o autor, o homem optou por não fornecer informações.

Diante da situação, o caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como lesão corporal e será investigado.

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