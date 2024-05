Estão abertas as inscrições de barracas para o Arraial de Santo Antônio

Foi publicado por meio do Fundo De Apoio À Comunidade (FAC), o edital de divulgação da abertura das inscrição e seleção de candidatos, organizações Sociais sem fins lucrativos, para a cessão de ponto fixo em barracas e espaço kids na área interna do Arraial de Santo Antônio, de 2024 em Campo Grande.

As festividades juninas do Arraial deste ano ocorrem na Praça do Rádio Clube, localizada na Av. Afonso Pena, Centro, nos dias 12 a 16 de junho.

As inscrições para obter um espaço para barracas no evento serão realizadas exclusivamente do dia 16 e 17 de maio de 2024, das 9h às 11h, presencialmente, nas dependências do FAC, localizado na Av. Fábio Zahran, 6000 – Bairro Amambaí

A análise dos documentos serão realizadas internamente pela Comissão Especial no dia 20 de maio de 2024, às 14 horas e o resultado será divulgado no Diogrande de 21 de maio de 2024. No dia 22 de maio de 2024, das 8h às 14h, será o período de recurso dos candidatos não habilitados.

No dia 22 de maio de 2024, será publicado na edição extra do Diogrande o resultado dos recursos. No dia 23 de maio de 2024, às 14 horas, será realizada a cessão de sorteio das 20 barracas e 2 pontos para Espaço Kids.

Confira os documentos que devem ser entregues a partir da página 3 do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) edição extra de quarta-feira (15), n°7.500.

