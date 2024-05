'Leitão Cuida' vira case de sucesso e MS já repassou R$ 59 milhões aos produtores

Case de sucesso e referência estadual, o programa 'Leitão Vida', da Semadesc (Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), já repassou R$ 59 milhões aos suinocultores nos últimos quatro anos.

Uma atividade forte, próspera, e que permitiu a produção de mais de 3 milhões de animais abatidos em 2023.

O programa, que conta atualmente com 274 estabelecimentos cadastrados. Hoje MS é o 5° Estado do Brasil em abates e exportação de carne.

"Avançamos nestes índices graças a políticas públicas do Governo do Estado que só funcionam com o apoio da cadeia produtiva. Do associativismo dos Suinocultores", disse secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Beretta.

O Fórum de Desenvolvimento da Suinocultura do chega a sua VI edição com a proposta de debater os desafios e oportunidades que permeiam o cenário da cadeia em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também