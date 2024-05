JD1TV AGORA: Incêndio em terreno assusta moradores na Avenida Afonso Pena

Incêndio de proporções médias mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros em um terreno baldio no início da noite desta quarta-feira (15), nos altos da Avenida Afonso Pena, próximo a um condomínio, no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande.

A equipe do JD1 Notícias acompanha a ocorrência e conversou com o sub-tenente Jesué, que atua no combate as chamas, que explicou que não há como precisar o que provocou as chamas.

Para ele, existe a suspeita de que usuários de drogas possam estar queimando para retirar cobre dos fios ou até mesmo pessoas "queimando porém diversão".

O militar ainda disse que é importante as autoridades descobrir de quem seria o terreno, pois é frequente esse tipo de incêndio na região.

Os militares devem ficar pelo local para verificar se não há outros focos de incêndio.

