Sem aceitar o fim do relacionamento, jovem espanca a ex em Chapadão do Sul

Uma mulher, de 31 anos, foi espancada pelo ex-namorado, de 22 anos, durante a noite de quarta-feira (15), em uma residência no bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul. Ele foi preso em flagrante por desrespeitar uma medida protetiva.

A vítima estava em casa, na Rua Sucupira, quando o rapaz foi até o imóvel e passou a agredi-lá, pois ele não aceita o fim do relacionamento. Por conta das agressões, a mulher teve uma fratura no pé e ficou com lesões no corpo.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada e fez o socorro da vítima, a encaminhando para um hospital do município. Por coincidência, o autor das agressões foi parar na mesma unidade de saúde, e estava recebendo atendimento médico quando a mulher chegou junto com os policiais, já que apresentava um corte no lábio superior.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O caso foi registrado como descumprimento de medida protetiva e lesão corporal dolosa no âmbito da violência doméstica.

