Paróquia Divino Espírito Santo se prepara para a 24ª Festa do Divino

A Paróquia Divino Espírito Santo, localizada no Jardim Aero Rancho, se prepara para realizar a 24ª Festa do Divino, que está marcada para acontecer no próximo domingo (19), dia da Solenidade de Pentecostes.

Com música, barraquinhas de comida e brincadeiras para as crianças, como pula-pula, pesca, lançamento de argolas e muito mais, a comemoração também contará com coroação da princesa mais bem colocada, que será nomeada Rainha da Festa do Divino.

As programações da comemoração começam às 9h, com a Santa Missa Campal, presidida pelo Arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa. Às 11h começa o almoço, com música e leilão de itens, e às 13h começa o Festival de Prêmios, com cartelas a R$ 12 e prêmios que vão de R$ 800 na primeira rodada até R$ 6 mil na quarta rodada.

Confira a programação completa e mais informações:

9h00 – Santa Missa Campal, presidida pelo Arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa

11h00 – Almoço, música e leilões

13h00 – Festival de Prêmios (1ª Rodada: R$ 800,00; 2ª Rodada: R$ 1.200,00; 3ª Rodada: 2.000,00; 4ª Rodada: 6.000,00 – Cartelas: R$ 12,00)

A comemoração acontece neste domingo na Paróquia Divino Espírito Santo, na Rua Galeão 730-740, no Bairro Jardim Aero Rancho.

