Filme 'Sala Secreta' estreia no MIS nesta sexta-feira

O filme 'Sala Secreta', roteirizado pelo jovem cineasta Davi Pierre, será lançado nesta sexta-feira (26) no MIS (Museu da Imagem e do Som) de Mato Grosso do Sul, às 19h30. A longa-metragem foi gravada em Campo Grande.

Com aspectos de mistérios, suspense e com uma dose de romance, o filme de ficção apresenta um grupo de investigadores de elite que caçam os autores dos atentados terroristas contra importantes agentes políticos e pagam um grande preço pessoal pela busca da verdade.

Sala secreta foi escrito e dirigido por Davi Pierre, levou dois anos para ficar pronto e foi financiado pelo próprio autor, atores e equipe técnica do filme. Participaram do longa-metragem os experientes atores como Espedito Di Montebranco e Anderson Black, além dos atores da escola de Teatro ADOTE.

Todo o processo de produção a partir da roteirização durou três anos.

Para quem quiser conferir o lançamento do filme Sala Secreta, o evento é aberto ao público e a entrada é franca. O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul fica no Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Correa da Costa, 559, 3º andar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também