Pula fogueira, iá-iá! Confira o arraial de festas juninas na Capital pra arrastar a chinela

Chegou um dos meses mais gostosos do ano, com cheiro de milho verde, som de sanfona e muita vontade de dançar quadrilha!

Campo Grande se prepara para virar um verdadeiro tablado de festa junina, com programação pra todo tipo de caipira: do tradicional ao vegano, do forró raiz ao sertanejo universitário.

Já pode tirar a camisa xadrez do armário, preparar o bigode postiço e avisar o 'crush' da quadrilha que tem festança pra todo lado! Bora conferir o que vai rolar?



Arraiá do Klebinho: Será na Rua Neferson Clair de Morais, 733, nos dias 5, 6, 7 e 8 de junho, a partir das 18h30. Entre as atrações estão: Gean Carlos & Kardoso, Antigo Aposento, Trio Violada e Grupo Zíngaro. A entrada será gratuita.

Arraiá do Santuário São Judas Tadeu: Será na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, de 5 a 8 de junho, a partir das 19h30. O evento contará com quadrilha, barraquinhas, apresentações culturais e churrasco especial no domingo. Entrada gratuita

Festa Junina do União: Será na Praça Generoso da Costa Benevides, nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 18h. Evento contará com bingos, comidas típicas, atrações musicais, brincadeiras. Entrada gratuita.

Arraiá da Pestalozzi: Evento acontecerá no estacionamento do Comper Itanhangá, nos dias 6 e 7 de junho, das 17h às 22h. Terá brincadeiras, diversão e muita música boa. Entrada gratuita.

Arraiá da AACC-MS: Acontecerá no Centro de Convenções Albano Franco, no dia 7 de junho, das 11h às 22h. Será um evento beneficente com brinquedos e comidas típicas. Entrada estará a R$ 10 (crianças até 10 anos não pagam).

Arraiá do CSDB – Centro Social Dom Bosco: Na Paróquia São João Bosco, na Rua Paraíba, 1787, no dia 7 de junho, a partir das 16h. Entrada gratuita.

Arraiá Ziriguidum / Forró da Feira: Na Praça do Preto Velho, no dia 7 de junho, das 16h às 22h. Terá touro mecânico, quadrilha e comidas típicas. Entrada gratuita.

Arraiá São Chico: Acontecerá na Paróquia São Francisco de Assis, na Rua 14 de Julho, 4213. Será nos dias 6 e 7 de junho, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Arraiá do José Tavares Couto: Na Rua Rosa Maria Lopes Contos, 852, no dia 7 de junho, das 17h à 1h, com entrada gratuita.

Arraial da ACP: Na Rua Conde de Boa Vista, 4151, no dia 7 de junho, a partir das 18h. Evento terá entrada a R$ 5.

Arraiá no Quiçá: Rua Euclides da Cunha, 488, no dias 7 e 13 de junho, a partir das 19h, com Gabriel Chiad e Grupo Ipê de Serra. Entrada gratuita.

Arraial Catedráticos: No Teatro Arena Horto, na Avenida Fábio Zahran, no dia 7 de junho, a partir das 16h. Entrada gratuita.

Festa Junina do Bloco Forrozeiros: Na Cervejaria Capivaras, localizada na Rua Pedro Celestino, 1079, no dia 8 de junho, a partir das 17h. Música por conta do Grupo Ipê de Serra. Entrada a R$ 10.

4ª Festa Arraiá Nóis é Veggie e é Joia: Será no Trevo Veggie, na Rua 25 de Dezembro, 1988, no dia 13 de junho, das 11h às 18h. Terá cardápio vegano e inclusivo com galinhada veggie e muito mais. Entrada gratuita.

Quermesse da Paróquia Sagrado Coração de Jesus Sacerdote: Acontecerá na Rua Lourenço da Veiga, 435, no dia 14 de junho, com bingo, barraquinhas e muita alegria. Entrada gratuita.

Arraiá de Santo Antônio: Será tradicionalmente na Praça do Rádio, nos dias 12 a 15 de junho. Horário a confirmar e entrada gratuita.

Ah, e não acaba por aí não. Julho já tem programação imperdível na Capital, pra "Matar a saudade de todos os tempos", a festa julina da UCDB já anunciou que estará de volta.



Festa Julina da UCDB 2025: Será na UCDB, na Avenida Tamandaré, 6000, de 25 a 27 de julho. A dupla Henrique & Juliano é uma atração confirmada, e o show acontecerá no dia 26. Informações completas da programação e barracas serão divulgadas em breve.

