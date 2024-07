Expandido as fronteiras, Som da Concha chega a Ponta Porã neste sábado

Além de Campo Grande, quatro cidades receberão shows do projeto Som da Concha, em 2024.

O evento chega com edição inédita a Ponta Porã, no sábado (20), às 19h, com Bella Donna Trio e Whisky de Segunda, na Praça Pedro Manvailer.

Já na capital, no domingo (21), será a vez de Sampri e LLEZ subirem ao palco, na Concha Acústica Helena Meirelles, às 18h. Todos os eventos têm entrada franca.

O Som da Concha é organizado pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Serviço

Som da Concha em Ponta Porã

Artistas: Bella Donna Trio e Whisky de Segunda

Local: Praça Pedro Manvailer

Data: sábado, 20 de julho

Horário: 19h

Entrada franca

Som da Concha em Campo Grande

Artistas: Sampri e LLEZ

Local: Concha Acústica Helena Meirelles - Parque das Nações Indígenas

Data: domingo, 21 de julho

Horário: 18h

Entrada franca

