17º Festival do Sobá acontece de 7 a 11 de agosto na Feira Central

De 7 a 11 de agosto, a Feira Central de Campo Grande sediará o 17º Festival do Sobá, o evento anual que celebra o sobá, prato típico que é patrimônio cultural imaterial de Campo Grande.

A programação do festival incluirá atividades para todas as idades. Os visitantes poderão aproveitar exposições de orquídeas e flores, artigos de decoração e painéis educativos sobre o sobá. A Feira Mulheres em Ação, promovida pelo SICREDI, a exposição de produtos do Projeto Made in Pantanal do SEBRAE, e a Parada Nerd.

Com palcos espalhados por toda a Feira Central, o Palco Avenida é o escolhido para a abertura oficial, que terá a apresentação musical de Dany Cristinne.

Além de apresentações, o primeiro dia terá o desfile da fanfarra da Escola Municipal Padre Thomaz Ghirardelli. O festival também contará com apresentações de dança de salão, berranteiros, e oficinas de patrimônio.

Para mais informações, entre em contato com a Administração da Feira Central de Campo Grande pelo telefone: 67 98407-1724.

