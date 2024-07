Com arte urbana, exposição 'Campo Grande em Traços e Cores' começa nesta quarta

A partir desta semana, a Cidade Morena terá sua história contada na exposição "Campo Grande em Traços e Cores". Organizada pelo grupo Urban Sketchers da Capital, a exposição poderá ser visitada de 17 de julho a 31 de agosto, na Avenida Calógeras. A aberta acontecerá esta noite (17).

A exposição celebra os 125 anos de Campo Grande, e com isso, reúne 125 obras de 25 artistas, resultantes de 70 encontros em locais icônicos da Capital.

Ao JD1, uma das coordenadoras do projeto, Beatriz Meneghini, explicou sobre o que se destaca nas obras que representam a Cidade. "O visitante vai se surpreender com a beleza de Campo Grande. São 70 locais diferentes retratados por 25 artistas, cada um com seu olhar artístico. O objetivo é, não apenas celebrar o aniversário da cidade, mas também promover nossos artistas locais. Somos um grupo formado há cinco anos, e seguimos o movimento mundial dos Urban Sketchers, desenhando in loco. As obras expostas são registros em forma de desenho, capturando a cidade como ela é e sua essência", detalhou ela.

Durante o período de exposição, o público poderá apreciar a arte, interagindo com as obras de uma maneira inovadora. Isso porque cada obra terá um 'QR Code', o qual permitirá ao visitante acessar o Instagram do grupo e obter mais informações sobre o monumento ou paisagem retratada.

"Cada obra contém o contato do artista, permitindo que os visitantes possam adquirir as peças, promovendo essa troca entre eles", contou.

Beatriz Meneghini é coordenadora juntamente com Márcia Ribeiro, Júlia Leika, Fabrício Martins, Júlio Guerra e Roberto Araújo. A exposição é uma realização da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e com apoio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e do Governo de Mato Grosso do Sul.

Na abertura, a cantora Karla Coronel irá realizar um show para receber o público na Galeria de Vidro da Esplanada. O evento terá início às 19h.

Serviço

Campo Grande em Traços e Cores;

De 17 de julho à 31 de agosto;

Avenida Calógeras, 3.015;

Aberta ao público de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 18h.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também