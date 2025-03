Marvel anuncia elenco de "Vingadores: Doomsday" com retorno de X-Men

A Marvel Studios revelou, nesta quarta-feira (26), o elenco oficial do filme Vingadores: Doomsday, que marcará uma nova fase do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

O anúncio, feito durante uma transmissão ao vivo no YouTube, surpreendeu os fãs ao confirmar o retorno de atores que interpretaram os X-Men nos anos 2000, além de um papel inusitado para Robert Downey Jr.

Entre os nomes divulgados estão Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Noturno), James Marsden (Ciclope) e Rebecca Romijn (Mística). Kelsey Grammer também volta a interpretar o Fera, personagem que viveu em X-Men: O Confronto Final (2006).

Outro destaque foi a escalação de Robert Downey Jr., que retorna à Marvel não mais como Tony Stark, mas agora no papel de Doutor Destino, o icônico vilão que deve ser o principal antagonista dos próximos filmes da produtora. A estreia de Vingadores: Doomsday está prevista para 2026.

Além do retorno de personagens icônicos, a Marvel confirmou que Vingadores: Doomsday será o primeiro de dois novos filmes da saga. A sequência, intitulada Guerras Secretas, tem estreia prevista para 2027.

Ambos os longas serão dirigidos por Joe e Anthony Russo, responsáveis por Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).

Elenco confirmado de “Vingadores: Doomsday”

X-Men originais: Patrick Stewart (Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Noturno), James Marsden (Ciclope), Rebecca Romijn (Mística) e Kelsey Grammer (Fera).

Heróis do MCU: Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitão América), Sebastian Stan (Soldado Invernal), Letitia Wright (Pantera Negra), Paul Rudd (Homem-Formiga), Tenoch Huerta Mejía (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Winston Duke (M’Baku) e Florence Pugh (Viúva Negra).

Quarteto Fantástico e novos personagens: Vanessa Kirby (Mulher-Invisível), Joseph Quinn (Quarteto Fantástico), Lewis Pullman (Sentinela) e Channing Tatum (Gambit).

Vilões e anti-heróis: Robert Downey Jr. (Doutor Destino), David Harbour (Guardião Vermelho), Hannah John-Kamen (Fantasma) e Tom Hiddleston (Loki).

