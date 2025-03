Artesãos são homenageados com a Medalha João Manoel da Silva na Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Campo Grande promoveu, na manhã desta quarta-feira (26), em comemoração ao Dia Municipal do Artesão, a Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa João Manoel da Silva.

Presidida pelo vereador Ronilço Guerreiro, 3º secretário da Casa de Leis, e secretariada pelo vereador Flávio Cabo Almi, a solenidade homenageou 32 profissionais que trabalham com artesanato.

O vereador Ronilço Guerreiro destacou a importância da homenagem e da arte para Campo Grande. “O que que seria de Campo Grande, sem a arte, sem os artesãos? A cidade precisa desta suavidade e deste encanto. Vocês fazem a gente acreditar de novo. Fico feliz com essa solenidade, aqui pulsa esperança em Campo Grande. Onde não tem atrativos culturais a violência vira espetáculo”, explicou.

Em nome dos homenageados, o artesão Lucas de Lima agradeceu o reconhecimento dos vereadores. “Nosso ofício requer tanta paciência, nossas mãos preciosas são a nossa principal ferramenta de trabalho. Que essa homenagem se estenda a todos os artesãos”, afirmou.

A presidente do Sindicato do Artesão de Mato Grosso do Sul, Jane Clara Arguelo, também agradeceu as homenagens feitas por meio da solenidade.

A vice-presidente da Federação das Associações de Artesanato de Mato Grosso do Sul, Solange da Silva Francisco, agradeceu a data, que ela classificou como de muita alegria para os profissionais. “Queremos agradecer essa Casa e parabenizar por essa iniciativa em valorizar a nós artesãos de Mato Grosso do Sul. É emocionante ter um dia em que possam se lembrar de nós e em levar um pouco de MS para todo mundo por meio de nossa arte”, comentou.

Confira uma lista com os homenageados escolhidos pelos vereadores:

André Salineiro – Lucimar Maldonado Silva

Carlos Augusto Borges, Carlão – Valmira Perpétuo Amaral

Clodoilson Pires – Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre

Lívio – Virginia Maciel Valentim e Leticia Moura Gonçalves

Papy – Alexandra Ferreira Sampaio Yrigoyen

Fábio Rocha – Élida Oliveira De Almeida

Flávio Cabo Almi – Paulina Garcia Goes

Herculano Borges – Maristela Bonifacio Gonzaga

Jean Ferreira – João Antonio De Oliveira Resende e Lucas de Lima

Junior Coringa – Joacyr Souza Haran

Landmark- Joyce Marim Santos Serrado

Leinha – Thayanna Priscylla Pedroza do Amaral

Luiza Ribeiro – Maria Auxiliadora Bezerra e Gleycielli de Souza Nonato

Maicon Nogueira – Ageu Silvesso Silva

Marquinhos Trad – Fernanda Gutierrez Steffen

Neto Santos – Gilvanilson de Arruda Costa

Otávio Trad- Luciana Rodrigues Lozano e Tania Maria Pereira

Prof. Juari – Maristela Fernandes Lisbôa

Prof. Riverton – Fernanda Costa Cação

Rafael Tavares – Claudia Higa Simões e Marlene Afonso Paiva Lopes

Silvio Pitu – Claudia Ester Soares Candia e Angelita Cacho

Veterinário Francisco – Janaina Bassi Gaffuri

Wilson Lands – Cleidiane Da Silva

Ronilço Guerreiro – Valmir Estival Rodrigues, Lucienne Lopes Teixeira e Frane Nayse Salomão Ribeiro

