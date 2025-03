Performance "SustentAção" do Núcleo Fuga! ocupa ruas da Capital e Dourados

O Núcleo Fuga! chega a Mato Grosso do Sul para apresentar a performance "SustentAção", projeto contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna. A obra, que une dança e performance, será realizada nas ruas do centro de Campo Grande nos dias 31 de março e 2 de abril, a partir das 15h30.

Concebida e dirigida por Dora de Andrade, Bruna Reis e Gabriela Giannetti, "SustentAção" é uma resposta ao sistema misógino, violento e sexista, abordando questões urgentes de mulheres e corpos subalternizados.

Além das performances, o projeto inclui a atividade "ConversAção", uma roda de conversa performativa voltada a mulheres e pessoas dissidentes de gênero, que ocorrerá nos dias 29 de março e 1º de abril na capital.

No total, serão quatro apresentações no Estado, sendo duas em Campo Grande e duas em Dourados. Na capital, a performance terá como ponto de partida a Praça Ary Coelho, seguindo por ruas do entorno. Todas as apresentações contarão com acessibilidade em Libras e trajetos acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida.

A performance se estrutura em três movimentos coreográficos - Amparar, Apoiar e Vingar -, criando uma relação entre as performers, outras mulheres e o espaço urbano.

O Núcleo Fuga! é formado por artistas-docentes-pesquisadoras e está vinculado ao grupo de pesquisa "Corpo Sendo", coordenado pela professora Dora de Andrade na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).

O coletivo investiga de forma transdisciplinar as interseções entre teatro, dança e performance. Para mais informações, o público pode acompanhar o grupo pelo Instagram: @nucleofuga.

